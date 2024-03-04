Україна може стати членом схеми підтримки оборонної промисловості ЄС

Європейська комісія планує внести пропозицію щодо членства України у схемі підтримки оборонної промисловості ЄС. Це допоможе використати досвід Києва та наблизить його до членства в ЄС.

Із відповідним проектом пропозиції Європейської комісії ознайомилися іноземні ЗМІ, пише Європейська правда.

Зазначається, що однією з трьох цілей пропозиції до Європейської програми оборонних інвестицій (EDIP) є крок, який "сприятиме відновленню, реконструкції та модернізації української оборонної технологічної та промислової бази та прогресивної інтеграції до Європи, тим самим сприяючи взаємній стабільності, безпеці, миру, процвітанню та стійкості".

Для цього Україна має бути повноправним членом будь-якого консорціуму для спільних закупівель військової техніки з іншими країнами-членами ЄС, мати доступ до фондів ЄС та звільнення від сплати ПДВ у разі спільного володіння, йдеться у проєкті тексту.

Попередні оборонно-промислові програми, ухвалені в ЄС, ніколи не розглядали жодну третю країну як повноправного учасника схем, окрім Норвегії.

У матеріалі йдеться про те, що Україні буде відведено особливе місце у програмі, яка покликана підтримати спільні європейські закупівлі зброї та зміцнити військово-промисловий комплекс Євросоюзу, що користується коштами ЄС.

"Україна є і буде все більш важливим партнером ЄС в оборонно-промисловому секторі, особливо з огляду на процес її повного вступу", – йдеться в неопублікованому тексті оборонної стратегії.

Оскільки Україна потребує великої кількості оборонної продукції, особливо боєприпасів і безпілотників, Київ працює з компаніями країн-членів ЄС над створенням спільних підприємств, прямими закупівлями у промисловості ЄС та розвитком великих виробничих потужностей з виробництва безпілотників.

За межами ЄС промисловість Євросоюзу стикається з проблемами прискорення виробництва в очікуванні контрактів після десятиліть недостатнього інвестування після холодної війни.

"Зіткнувшись з конфліктом високої інтенсивності, українська оборонна і технологічна, промислова база була змушена перейти на модель воєнної економіки", – йдеться в проєкті оборонної стратегії.

Проєкт документа також передбачає окремий бюджет для українського оборонно-промислового комплексу.У документі не вказано загальний фінансовий пакет, хоча, за словами представника Єврокомісії, він має становити щонайменше 1,5 мільярда євро.

Однак, як зазначено в проєкті, Україна повинна буде дотримуватися кількох правил. Зокрема, повинна "продовжувати підтримувати і поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему і верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, в тому числі прав осіб, що належать до меншин, тим самим сприяючи взаємній стабільності, безпеці, миру і процвітанню".

Європейська комісія також розгляне можливість оцінки "безпекового контексту" для оцінки своєї подальшої підтримки.