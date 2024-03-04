У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
ГоловнаПолітика

5 штурмова бригада подякувала киянам за дрони та РЕБ

Бійці отримали партію FPV-дронів, квадрокоптерів DJI MAVIC 3, систем РЕБ та броньований автомобіль «Кобра».

5 штурмова бригада подякувала киянам за дрони та РЕБ
Дрони для 5 штурмової бригади

Командування 5 окремої штурмової Київської бригади подякувало киянам та столичній владі за допомогу. Дрони, системи РЕБ та броньовик привіз захисникам на передову мер Києва Віталій Кличко. Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

«Мер Києва відвідав 5-ту окрему штурмову Київську бригаду та інші військові підрозділи, які ведуть запеклі бої на Донбасі. Віталій Кличко від імені Київської громади передав захисникам чергову партію FPV-дронів, квадрокоптерів DJI MAVIC 3, систем РЕБ та броньований автомобіль «Кобра», придбаний його братом Володимиром Кличком за підтримки міжнародних партнерів. «Молимося та тримаємо кулаки за життя та здоров’я кожного бійця», - наголосив Київський міський голова.

Загалом кияни за минулий рік спрямували на допомогу військовим 10% міського бюджету, що становить 7 мільярдів гривень, йдеться у повідомленні.

«Командування та весь особовий склад 5-ої ОШБр щиро дякує Київській міській раді та меру столиці за допомогу. Відчуваємо вашу підтримку, боремося та перемагаємо. Слава Україні!» - наголосили в 5 штурмовій бригаді.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко відвіз на передову на Донбас 200 FPV-дронів, квадрокоптери DJI MAVIC 3, 7 систем РЕБ та броньований автомобіль «Кобра». Цю допомогу отримали 4 військових підрозділа: 28 окрема механізована бригада, батальйон «Свобода», 5 київська окрема штурмоваа бригада та 127 батальйон 112 бригади ТРО Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies