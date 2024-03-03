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​Великобританія виділяє українському бізнесу до 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту

Допомога стане доступною вже із квітня цього року.

​Великобританія виділяє українському бізнесу до 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту
Фото: puxabay

Кредитний ліміт для українських компаній від британської фінансової установи British International Investment (BII) у розмірі до 250 мільйонів фунтів стерлінгів стане доступним вже з квітня. 

Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки України.

"BII заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні. Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування (Сo-Іnvestment Platform) через залучення партнерських фінансових організацій в Україні", – зазначили у міністерстві. 

Установа British International Investment стала новим партнером України.

"Раніше BII не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна. Радію, що відкриваємо для себе нових партнерів, а нові партнери відкривають для себе Україну”, – заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони домовились про поглиблення співпраці щодо визначення найбільш ефективного способу співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями при здійсненні спільних інвестицій в Україні, посилення співпраці в рамках Платформи спільного інвестування під керівництвом ЄБРР. 

Також обговорили прогрес у реалізації реформ й підтримку малого і середнього бізнесу в Україні, залучення інвестицій і розширення доступу до фінансування приватного бізнесу.

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