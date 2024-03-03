​Великобританія виділяє українському бізнесу до 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту

Допомога стане доступною вже із квітня цього року.

Кредитний ліміт для українських компаній від британської фінансової установи British International Investment (BII) у розмірі до 250 мільйонів фунтів стерлінгів стане доступним вже з квітня.

Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки України.

"BII заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні. Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування (Сo-Іnvestment Platform) через залучення партнерських фінансових організацій в Україні", – зазначили у міністерстві.

Установа British International Investment стала новим партнером України.

"Раніше BII не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна. Радію, що відкриваємо для себе нових партнерів, а нові партнери відкривають для себе Україну”, – заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони домовились про поглиблення співпраці щодо визначення найбільш ефективного способу співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями при здійсненні спільних інвестицій в Україні, посилення співпраці в рамках Платформи спільного інвестування під керівництвом ЄБРР.

Також обговорили прогрес у реалізації реформ й підтримку малого і середнього бізнесу в Україні, залучення інвестицій і розширення доступу до фінансування приватного бізнесу.