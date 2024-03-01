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Шмигаль озвучив дані про стан енергосистеми і запаси газу/вугілля після зими

Також наша держава планує наростити видобуток газу.

Шмигаль озвучив дані про стан енергосистеми і запаси газу/вугілля після зими
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 1 березня 2024 року
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, у якому стані перебуває українська енергосистема і яка ситуація із запасами газу та вугілля після зими.

На засіданні уряду 1 березня Шмигаль повідомив, що перед опалювальним сезоном побудували захист енергооб’єктів і створили запас резервного обладнання. 

"90% магістральних мереж відновлено. Завдяки ремонтам у систему додали більше 2 ГВт потужності. Були збільшені до 1,7 ГВт можливості для імпорту електроенергії з ЄС", – сказав глава уряду.

Крім того, міжнародні партнери передали сотні одиниць критичного обладнання. У Фонді підтримки енергетики зібрали понад 400 млн євро.

Щодо стану сховищ, то тут ще є більш ніж 8,5 млрд кубів газу, а на складах – понад 1 млн тонн вугілля. 

Також Україна збільшує видобуток газу.

"У 2023 році державний «Нафтогаз» запустив 86 нових свердловин. Попри війну, видобуток газу у 2023 році збільшився. Завдання на 2024 рік для групи «Нафтогаз» – вийти на видобуток 15-ти млрд кубів газу", – додав Шмигаль.

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