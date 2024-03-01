Україна пройшла зиму на газі власного видобутку, – Нафтогаз

Україна пройшла зиму на газі власного видобутку.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
"Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі", – написав він у фейсбуці.
Напередодні зимового сезону Чернишов повідомляв, що в українських підземних сховищах зберігається 16 мільярдів кубометрів газу. Він зауважував, що Україна продовжує власний видобуток газу і має "історичний шанс" обійтися цієї зими без імпорту.
Чернишов також запевнив, що видобуток українського газу та нафти буде збільшуватися.
- У листопаді минулого року Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу.
- Крім того, Україна стала альтернативою зберігання газу для країн Євросоюзу, незважаючи на ризики через військове вторгнення Росії. У тому числі тому, що запропонувала такі стимули, як дешеві тарифи на зберігання та звільнення від митних зборів протягом трьох років, що дозволяє легко реімпортувати газ до ЄС.
- Євросоюз за два опалювальних сезони заощадив 101 мільярд кубометрів газу.