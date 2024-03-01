Україна пройшла зиму на газі власного видобутку, – Нафтогаз

Україна пройшла зиму на газі власного видобутку.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі", – написав він у фейсбуці.

Напередодні зимового сезону Чернишов повідомляв, що в українських підземних сховищах зберігається 16 мільярдів кубометрів газу. Він зауважував, що Україна продовжує власний видобуток газу і має "історичний шанс" обійтися цієї зими без імпорту.

Чернишов також запевнив, що видобуток українського газу та нафти буде збільшуватися.