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ЄС заощадив 101 мільярд кубометрів газу за два опалювальних сезони

Країни Євросоюзу перевищили мету, яку встановили для себе у 2022 році.

ЄС заощадив 101 мільярд кубометрів газу за два опалювальних сезони
Фото: EPA/UPG

101 мільярд кубометрів газу вдалося заощадити країнам Європейського Союзу в період із серпня 2022 до грудня 2023 року. Про це йдеться у звіті Єврокомісії, оприлюдненому на її сайті.

Скорочення споживання блакитного палива порівняно з періодом до кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну, склало 18%. Це більше, ніж показник, який ЄС погодив влітку 2022 року - тоді країни домовилися використовувати на 15% менше газу. Це дозволило "зберегти стабільність постачання й надання послуг, стабілізувати енергетичні ринки та продемонструвати солідарність з Україною".

31 березня термін дії надзвичайного енергетичного законодавства в ЄС завершується. Проте Єврокомісія радить державам-членам продовжувати свідомо скорочувати споживання, адже це дуже позитивно вплине не лише на економіку, але й на стратегію зменшення викидів вуглецю в атмосферу. 

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