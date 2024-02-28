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Перші тендери “Державного оператора тилу” пройшли без участі великих торговельних мереж, - Жумаділов

Будь-яких преференцій торговельним мережам Міноборони робити не буде.

Перші тендери “Державного оператора тилу” пройшли без участі великих торговельних мереж, - Жумаділов
Харчування у армії (архівне фото)
Фото: Lb.ua

Великий рітейл не брав участі у перших тендерах “Державного оператора тилу” через каталог продуктів, зазначив директор підприємства Арсен Жумаділов.

Про це повідомляє LIGA.Бізнес.

"Для великих мереж досі є малозрозумілою модель, яка використовується для продовольчого забезпечення, а саме – закупівля комплектів за каталогом. Є питання до комплектів каталогу, що стосуються кількості, асортименту. Мережі кажуть, що не всі позиції імпортують і контрактують для потреб споживачів, які приходять до них у магазини", – розповів Жумаділов на пресконференції.

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Він уточнив, що Міноборони збирається переглянути каталог і прибрати з нього позиції, які ніколи не замовлялися.

Здебільшого це нестандартні й екзотичні товарні одиниці, їх буде кілька десятків.

"Чи вийде ритейл, чи не вийде ритейл – це рішення ритейлу", – сказав Жумаділов, і запевнив, що будь-яких преференцій торговельним мережам Міноборони робити не буде.

  • ДОТ запрацював із грудня 2023 року. Міноборони заявило, що впровадило зміни для того, щоб уникнути перебоїв у постачанні їжі для ЗСУ, а також унеможливити корупцію.

  • На початку листопада міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про призначення гендиректора ДОТ. Ним став Арсен Жумаділов, який до цього очолював Агенцію ресурсного забезпечення армії.

  • Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков пояснив, що тепер держзакупівлі проводитимуть за новою системою. Вона складається з двох рівнів. На першому перебуває Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – «Державний оператор тилу» та «Агенція оборонних закупівель». Департамент політики закупівель формулюватиме профільну політику закупівель, координуватиме фінансову діяльність агенцій та розроблятиме нормативно-правові акти. «Державний оператор тилу» закуповуватиме тилове майно для армії: харчі, амуніцію, пально-мастильні матеріали. При цьому орієнтуватиметься на 100% постачання від українських виробників.

  • Міністерство оборони України та агенція “Державний оператор тилу” (ДОТ) презентували роздрібним мережам нову архітектуру закупівель продуктів харчування, яка стартує з 1 квітня 2024.

  • В Україні відбудуться перші державні закупівлі за новою моделлю. "‎Державний оператор тилу"‎ оголосив тендери на харчування.

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