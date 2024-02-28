Перші тендери “Державного оператора тилу” пройшли без участі великих торговельних мереж, - Жумаділов

Великий рітейл не брав участі у перших тендерах “Державного оператора тилу” через каталог продуктів, зазначив директор підприємства Арсен Жумаділов.

Про це повідомляє LIGA.Бізнес.

"Для великих мереж досі є малозрозумілою модель, яка використовується для продовольчого забезпечення, а саме – закупівля комплектів за каталогом. Є питання до комплектів каталогу, що стосуються кількості, асортименту. Мережі кажуть, що не всі позиції імпортують і контрактують для потреб споживачів, які приходять до них у магазини", – розповів Жумаділов на пресконференції.

Він уточнив, що Міноборони збирається переглянути каталог і прибрати з нього позиції, які ніколи не замовлялися.

Здебільшого це нестандартні й екзотичні товарні одиниці, їх буде кілька десятків.

"Чи вийде ритейл, чи не вийде ритейл – це рішення ритейлу", – сказав Жумаділов, і запевнив, що будь-яких преференцій торговельним мережам Міноборони робити не буде.