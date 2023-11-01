Із грудня продукти для ЗСУ закуповуватиме «Державний оператор тилу»

Із грудня 2023 року в Україні запрацює нова агенція — «Державний оператор тилу». Вона займатиметься потребами Збройних Сил України.

Про це на брифінгу в Military Media Centre розповів заступник Міністра оборони України у сфері закупівель Дмитро Кліменков, передає "Армія Inform".

"Міноборони впровадило зміни для того, щоб уникнути перебоїв у постачанні їжі для ЗСУ, а також унеможливити корупцію. З грудня всіма закупівлями буде займатися державне підприємство «Державний оператор тилу». Це новий інструмент. Вони будуть аналізувати ціни, вивчати ринок, закуповувати потрібне продовольство", — сказав Кліменков.

Агенція запрацює з 1 грудня. Наразі формують команду та обговорюють важливі питання щодо закупівель.

Кліменков додав, що Міноборони очікує від Кабміну на дві постанови щодо цього питання. "Одну вже вдалося вислати на найближче засідання КМУ. Інша до 15 листопада теж буде прийнята", - сказав заступник міністра оборони.

Нагадаємо, Рахункова палата проаналізувала закупівлі Міністерства оборони і виявила, що воно в першому півріччі 2023 закуповувало продукти харчування за цінами на 30% вищими від споживчих. Відомство також не проводило аналіз вартості, не контролювало реальну кількість поставленої продукції, а 75% позицій каталогу продуктів взагалі не постачали частинам.

Перший великий скандал із закупівлями харчування для армії спалахнув взимку. Тоді за даними видання Zn.ua, Міністерство оборони нібито закуповувало харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

В результаті міністра оборони Олексія Резнікова відправили у відставку. До цього Верховна Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель.