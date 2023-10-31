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Південнокорейська будкомпанія профінансує зведення і ремонт кількох освітніх і медичних закладів у Миколаєві та Харкові

У згаданих об'єктах також облаштують укриття.

Південнокорейська будкомпанія профінансує зведення і ремонт кількох освітніх і медичних закладів у Миколаєві та Харкові
Фото: Мінстратегпром

Південнокорейська компанія SsangYong Engineering and Construction Co планує профінансувати будівництво та ремонт семи об’єктів соціальної інфраструктури. 

Про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Йдеться про побудову двох дитсадків, двох шкіл та ремонти лікарні у Миколаївській області, ліцею в Миколаєві та школи в Харкові.

Ці питання обговорили під час зустрічі представників Міністратегпрому та південнокорейської компанії.

У згаданих об'єктах також облаштують укриття. Їх побудують згідно з концепцією “Залізне укриття” та рекомендаціями з посібника, який розробило Міністерство.

За інформацією міністерства, Ssangyong E&C – одна з найбільших будівельних компаній в Азії. Її діяльність охоплює всі сфери будівництва: будівлі, дороги, метро, залізниці, аеропорти, гавані, дамби, мости, тунелі й заводи. 

Компанія реалізувала 135 проєктів у світі загальною вартістю $9 млрд. у 20 країнах, серед яких - Сінгапур, Індонезія, Малайзія, Саудівська Аравія, Йорданія та Індія. 

Наступні кроки співпраці очікують у першому кварталі 2024 року.

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Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Південної Кореї, до якої увійшли міністр земель, інфраструктури та транспорту Вон Хі Рьон і представники корейського бізнесу. 

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль повідомив під час саміту G20, що його держава надасть Україні $2,3 млрд на післявоєнну відбудову.

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