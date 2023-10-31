У пʼятьох областях України завершилася посівна озимих культур

Станом на 31 жовтня українські аграрії посіяли 5,353 млн гектарів озимих культур. Найбільше озимих посіяли на Дніпропетровщині – 460,5 тис. гектарів.

Про це повідомляє сайт Міністерства аграрної політики та продовольства.

Відомство зазначає, що станом на 31 жовтня вже посіяно 4,211 млн гектарів озимих зернових.

В розрізі культур посіяно:

пшениці — 3 733 тис. гектарів,

ячменю — 403 тис. гектарів,

жита — 76 тис. гектарів.

Найбільше озимих зернових посіяли аграрії Дніпропетровщини – 460,5 тис. га. На цьому тижні сівбу озимих культур повністю завершили аграрії Івано-Франківщини. Це вже п’ята область, в якій закінчилася посівна кампанія озимини. До цього посівну озимих культур завершили Волинь, Закарпаття, Запоріжжя та Полтавщина.

Нагадаємо, сівба озимого ріпаку вже завершена по всіх областях. Ріпаку посіяли 1 млн 142 тис. гектарів. Найбільше — на Дніпропетровщині (125 тис. гектарів) та Одещині (120,2 тис. гектарів).