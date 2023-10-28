Нова екологічна візія України: зелена економіка як двигун інвестиційної привабливості

Зелена економіка — це не лише модний термін, але й суть майбутнього. Країни, які переходять на неї, підвищують конкурентоспроможність, створюють робочі місця та забезпечують сталий розвиток, свідчать дані досліджень Світового банку. Компанія FEEDNOVA демонструє, що стала економіка може бути вигідною бізнесу та корисною довкіллю.

Зміни клімату та знищення природних ресурсів — серйозні загрози для людства. Світле майбутнє — в переході до зеленої економіки, де бізнес і природа існують у гармонії.

Світ швидко змінюється, і з ним змінюються вимоги до бізнесу й економіки. Сучасники, особливо міленіали, розуміють, як важливо дбати про навколишнє середовище, ощадно використовувати природні ресурси. Україна може і має стати амбасадором філософії сталої економіки та зелених технологій.

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Зелена економіка у світі

Україна щорічно виробляє 3 000 000 тонн м'яса в живій вазі. Залишки та відходи галузі становлять близько 30%, а це близько 900 000 тонн на рік. І не все з цього переробляють правильно.

Зміни клімату, знищення природних ресурсів стали серйозними загрозами для людства. Світле майбутнє планети — у переході до зеленої економіки, де бізнес і природа існують у гармонії.

Аналізуючи світові практики й економічні аспекти зеленої економіки, можемо констатувати, що Україна має необмежений потенціал лідера зелених технологій і сталого розвитку у світі. Серед головних факторів успіху — інвестиції в дослідження та розвиток зелених технологій. Такі країни, як Німеччина та Китай, уже вкладають мільярди доларів у відновлювальні джерела енергії та технології, що зменшують вплив на природу.

Вторинна переробка є кроком у майбутнє, де кожен може зробити свій внесок у збереження природних ресурсів. Світові дані вказують на те, що країни з розвиненою системою вторинної переробки споживають менше сировини та генерують менше відходів. Наприклад, Японія змогла досягти приголомшливого рівня переробки відходів, коли впровадила інноваційні технології та стимулювала споживачів до сортування відходів.

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Згідно з оцінками Економічного фонду ООН, перехід до сталої економіки може знизити викиди парникових газів на 70%. Нідерланди належать до країн, що відзначаються високими досягненнями в зменшенні викидів і розвитку вторинної переробки. Зокрема, країна успішно реалізувала концепцію економіки замкненого циклу. Вона переробляє більш ніж половину пластику, оскільки впровадила ефективні системи сортування й утилізації.

Залучення інвестицій і підтримка зеленої економіки в Україні

Переробна промисловість України має величезний потенціал розвитку, особливо в контексті зеленої економіки. Проте щоб галузь прогресувала швидко та залучала інвестиції, держава повинна стимулювати її. Преференції та дотації можуть стати ключовими інструментами, що прискорять зростання та приваблять інвесторів. Дотування таких підприємств вплине на економіку країни:

• Стимулюватиме інновації та сталий розвиток: передбачені преференції можуть спонукати компанії розвиватися та впроваджувати інноваційні технології, які зменшуватимуть негативний вплив на навколишнє середовище. Так можуть виникнути нові галузі та прогресувати технологічні інновації;

• Створить робочі місця: розвиток зелених підприємств може примножити робочі місця, оскільки попит на працю в таких компаніях зростає. Це позитивно вплине на рівень безробіття та посприяє соціальному добробуту;

• Зменшить вплив на екологію: розвиток зелених підприємств обертається позитивом для довкілля. Коли ми зменшуємо викиди й оптимізуємо ресурси, то турбуємося про природу;

• Підвищить конкурентоспроможність: країни-інвестори можуть просунутися на світовому ринку, адже обізнаність споживачів в екологічних питаннях зростає, тож компанії, які впроваджують сталість, здобувають перевагу;

• Збільшить внутрішнє виробництво: заохочення розвитку зелених підприємств може збільшити внутрішнє виробництво і зменшити залежність від імпорту, що позитивно позначиться на економічній стійкості країни.

Фото: надано автором

Однак важливо балансувати надання преференцій так, щоб не порушити бюджетну стійкість і не спричинити перекосів у конкуренції на ринку. Також слід належно контролювати використання пільг і ефективність розвитку зелених підприємств.

Сталість і вторинна переробка

Розвиток зеленої економіки важливий для України. І, безумовно, держава повинна бути активним партнером у цьому процесі, підтримувати компанії та проєкти, які сприяють сталому розвитку та зменшенню впливу на довкілля.

Водночас кейс компанії FEEDNOVA демонструє, що без дотацій і преференцій від держави три роки минуло від пошуку інвесторів і будівництва заводу до запуску виробництва. Якби держава посприяла, шлях скоротився б мінімум удвічі.

Економіка України може трансформуватися й отримати нові стимули, якщо прагнутиме сталого розвитку, де ресурси використовують ощадно. Сьогодні українські агропромислові холдинги фактично не мають іншого виходу, як безконтрольно та безвідповідально викидати великі обсяги відходів і побічні продукти тваринного походження (ППТП), не придатні до споживання, що вкрай шкодить навколишньому середовищу: забруднює ґрунти, водні ресурси та повітря.

Фото: надано автором

Компанія FEEDNOVA використовує ППТП як основну сировину та перетворює її на високопротеїнові кормові добавки та високоякісні жири. Це дозволяє подбати про довкілля, оскільки використання відходів стає джерелом корисних продуктів, а не забрудненням. Продукцію компанії застосовують для виробництва біодизелю, у хімічній, легкій, парфумерній промисловості, як інгредієнт для кормів сільськогосподарських і домашніх тварин. Бізнес-модель протестована та готова до масштабування.

FEEDNOVA впроваджує надсучасні європейські технології переробки відходів тваринного походження й управління власними відходами та викидами. Зокрема, упровадила інноваційні очисні споруди стічних вод з п’ятиступеневим очищенням. Новий біофільтр виводить завод у Буську на найвищий рівень екологічності. Нова технологія забезпечує не тільки модернізацію підприємства, але й додатково очищає повітря та підвищує якість навколишнього середовища. Новітнє обладнання та технології дозволяють очистити цехове повітря до близько 95–98%.

Варто зазначити, що компанія втілює концепцію економіки замкненого циклу, аби поліпшити екологічну ситуацію у Львівській області та прилеглих регіонах. Вона експортує продукцію в понад 20 країн Європи та світу.

Міленіали: молодь як двигун змін у зеленій економіці

Міленіалам властива особлива увага до впливу виробництва на клімат і якість життя. За даними опитувань Green Generation, понад 75% цього покоління вважають сталу економіку важливою. Значна частина виступає за розвиток екологічних стандартів й ініціатив, які сприяють зниженню викидів і екологічно чистим технологіям. Світовий досвід показує, що молодь є двигуном змін у ставленні до екології.

Фото: надано автором

Для України її активність може стати імпульсом розвинути зелені ініціативи та відкрити нові можливості виробництва екологічно чистої продукції. У світі існують численні приклади успішного об'єднання молоді та бізнесу в зеленому напрямку, що свідчить про перспективи цього співробітництва.

Компанії, які сповідують філософію зеленої економіки, — приклад того, як бізнес може працювати не лише для прибутку, але й збереження природи. Водночас Recycling & sustainability — це світовий тренд, розвиток якого в Україні сприятиме і зростанню інвестиційної привабливості нашої економіки.