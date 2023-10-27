Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?

Ситуація обурила багатьох у соцмережах. Керівництво й учасників клубу звинуватили в неоднозначній позиції щодо війни. Хто такі Young Business Club і чому цей конфлікт показовий — читайте далі.

На це відреагував засновник Young Business Club Андрій Остапчук. Того ж вечора він написав, що просить вибачення від імені клубу, і додав, що «думка і позиція людини, яка працювала в команді, не є позицією клубу і її учасників», маючи на увазі, що координаторку звільнили, а самі вони не схвалюють її слів. Виправдовуючись, Остапчук зауважив, що на аукціонах вони зібрали 8 млн грн для армії.

У результаті їх узагалі вивели з приміщення, де проходив фуршет, каже керівниця служби. Тож вона з колегами покинула захід.

Представників «Янголів Азову», за словами Толкачової, запросили на захід розповісти, що робить їхня служба, і познайомитися з молодими бізнесменами, які допомогли б їм у роботі та підтримали поранених і родини загиблих.

«Через 30 хвилин, як ми перебували на цьому заході, до нас підійшла представниця організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків на цьому заході лякає військова форма», — поділилася керівниця служби.

Увечері 26 жовтня керівниця патронатної служби «Янголи Азову» Олена Толкачова опублікувала відео, у якому розповіла, як на форумі молодих підприємців Young Business Club у Києві їй з колегами зробили зауваження за військову форму.

Що таке Young Business Club і що відомо про засновників

Це об'єднання бізнесменів віком до 45 років з оборотом понад $100 000 на рік, зареєстроване у 2018 році. Себе вони позиціонують як «перший в Україні бізнес-клуб для молодих підприємців». Згідно з даними на сайті, учасниками клубу є понад 1 200 бізнесменів по всьому світу, він має 16 філій у шести містах України, а також за кордоном — у Берліні, Лісабоні, Маямі, на Балі, у Нью-Йорку, Барселоні, Лос-Анджелесі, Варшаві.

Засновниками клубу є Андрій Остапчук, В'ячеслав Лисенко, Юрій Пословський і Сергій Гайдайчук. Лисенко, як він написав, вийшов з клубу півтора року тому «у зв'язку з координатними розбіжностями в цінностях з деякими акціонерами цього клубу, позиція яких не була, скажімо так, патріотичною». Гайдайчук покинув клуб у липні 2022 року, не пояснюючи причини. Пословський донині директор ГО «Янг Бізнес Клаб».

Фото: Young Business Club - YBC Юрій Пословський

Найбільше запитань до Андрія Остапчука, який у 2021 році увійшов до списку Forbes «30 до 30». Головне досягнення Остапчука в анкеті списку — «Створення найбільшого російськомовного бізнес-клубу у світі».

Судячи із соцмереж Остапчука, до 24 лютого 2022 року він активно співпрацював з росіянами. Наприклад, у 2017-му розповідав, як після подій на Майдані і початку війни у 2014 році йому запропонували переїхати в Санкт-Петербург і він погодився попри хвилювання «идет война России с Украиной, и неизвестно, как там нас примут...".

Якийсь час жив і працював у РФ. Після повернення все одно співпрацював з росіянами. У жовтні 2019 року розповідав про зустріч клубу, на яку зібралися 50 бізнесменів «з усієї планети», у переліку — Лондон, Ванкувер, Київ, Лос-Анджелес, Москва і Санкт-Петербург.

26 лютого 2022 року Остапчук написав, що до останнього не вірив, що Росія нападе на Україну. Що тоді, на його думку, сталося у 2014-му — питання. Після вторгнення клуб далі відкриває філії за кордоном, Остапчук публікує фото, як з колегами їздить за кордон: тут фото з Балі, а ось Берлін.

Фото: facebook.com/andrew.ostapchuk

А ось які плани на майбутнє клубу він озвучував у 2021 році: «Наша цель — создать клуб в 100 городах планеты, от Лондона до Сиднея, от Токио до Сан-Паулу, и чтобы в каждом городе были свои 100–150 русскоговорящих людей, близких по духу, по ценностям, которые в нужный момент просто помогут друг другу опытом, партнерством, деньгами, связями, ничего не ожидая взамен. Можно даже назвать это братством».

У соцмережах також поширювали інформацію, що засновник клубу виїхав і живе за кордоном. Та ми не знайшли ні підтвердження, ні спростування цього. А сторінку в інстаграмі Остапчук, схоже, закрив, коли спалахнув скандал.

Також є запитання до його дружини Євгенії Гордієнко, інфлюенсерки, продюсерки таких самих блогерів, які заробляють на рекламі.

Судячи з інстаграму, нині вона живе в Дубаї. У травні 2023 року на вечірці в рамках Каннського фестивалю Гордієнко помітили в компанії російської блогерки Вікторії Боні, яка бере участь у російській пропаганді, підтримує вторгнення в Україну для «захисту русскоговорящіх».

Фото: facebook.com/andrew.ostapchuk

Нині в неї, схоже, проєкт з російськомовним музикантом, тіктокером Anar Dreams, який, імовірно, має російське походження. Зараз, наприклад, він учасник форуму в Дубаї разом з росіянами, серед яких — Ксенія Собчак. Участь у цьому зібранні бере і Олексій Наказний, який разом з дружиною був керівником-партнером Young Business Club у Дубаї. Та, схоже, зараз ця філія клубу неактивна.

Фото: instagram.com/anardreams/

Чи співпрацює клуб з росіянам

На сайті представництва клубу в Барселоні опублікована позиція щодо співпраці з російськими та білоруськими бізнесменами: учасники відмовляються від будь-яких зв'язків з представниками цих країн і засуджують їхні дії.

Тим часом 13 червня 2023 року в медіа Узбекистану виходить публікація про святкування річниці Young Business Club у цій країні. Згідно з повідомленням, у заході взяли участь понад 90 бізнесменів з Таджикистану, Казахстану та Росії. В інстаграм-сторінки цього клубу, до речі, спільна підписка з акаунтом Dubai Business Club, засновниками якого є згаданий Олексій Наказний і його дружина.

Реакція членів Young Business Club на скандал з військовими

Крім допису Остапчука з вибаченнями (який він пересилав у коментарях під постами інших українських підприємців, що критикували дії клубу), відео з поясненнями з’явилося на інстаграм-сторінці Young Business Club — звернення директора Юрія Пословського з вибаченнями.

За його словами, він запропонував Олені Толкачовій обговорити цю історію, а також анонсував додатковий збір на потреби «Янголів Азову».

LB.ua проглянув чимало профілів тих, кого відзначали у своїх публікаціях керівники клубу, та на його акаунтах у соцмережах — ми не побачили жодної реакції із засудженням дій чи рішення покинути клуб.

Виправдання клубу опублікувала в інстаграм-історіях блогерка-маркетолог Лілія Багірова, яка є учасницею клубу.

Багірова розповідає про «необ'єктивне сприйняття», брехливі ЗМІ і телеграм-канали, відсутність інформаційної гігієни, а також травмованих й отруєних війною людей (щось про отруту у своїх історіях розповіла і дружина Остапчука, наголошуючи, що треба культивувати любов у собі). Судячи з публікацій Багірової, вона листувалася напередодні з Остапчуком.

У постах блогерки теж фігурує версія про те, що в усьому винна координаторка. Схоже, вона навіть звинувачує Олену Толкачову в маніпуляціях, мовляв, ніхто їх звідти не виганяв. А ось тут, схоже, натякала, що історія з «Янголами Азову» взагалі проплачена. Хоча згодом цю історію видалила.

Фото: з інстаграм-сторінки Багірової

Цікаво, що значна частина членів клубу ведуть бізнес і спілкуються російською мовою.

Чи будуть у результаті якісь репутаційні наслідки для Young Business Club, невідомо. Деякі українські підприємці просять не стригти всіх під одну гребінку, але ж річ у тім, що ці всі заходи і люди, які беруть у них участь, — це одні й ті самі обличчя, вони перетинаються на одних і тих самих форумах про розбудову країни тощо. І для пристойності дають 10 хвилин на виступ військовим.

«Просте рішення все звалити на одну людину — це вражаюча слабкість бізнес-спільноти, котрою мала б бути створена ціннісна атмосфера поваги, розуміння пріоритетів країни, що зазнає агресії, усвідомлення внеску кожного та кожної, гідне ставлення і вдячність до тих, хто боронить батьківщину. Коли таку атмосферу не створено, тоді виникають подібні неприпустимі вчинки. І це не провина однієї людини, яка раптом зневажає військову. Це ширша і глибша проблема», — зауважила журналістка «Громадського радіо» Лариса Денисенко.

Фото: Костянтин і Влади Ліберови

Страх військової форми

Історія з Young Business Club показує значний розрив між фронтом і тилом, вважає Лариса Денисенко. А військова форма в тилу часто асоціюється з «виглядом корупційного представника військкомату», додає вона.

«Розмови про корупційних військовиків, що неправомірно поводяться з потенційними мобілізованими, важливі, бо з такими діями має розбиратися система правопорядку. Але це не має слугувати виправданням свого очевидного ухваленого рішення не мобілізуватися і своїх страхів», — наголосила журналістка.