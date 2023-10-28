Зросли втрати росіян на Таврійському напрямку - до понад пів тисячі за добу, - генерал Тарнавський

На Таврійському напрямку втрати ворога знову почали зростати.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" упродовж доби виконали 1256 вогневих завдань. Загальні втрати ворога сягнули 529 осіб, один загарбник здався в полон. Також було знищено 36 одиниць військової техніки противника:, 7 танків, 9 ББМ, 1 артилерійська система, 11 БпЛА, 1 одиниця спеціальної техніки, 1 зенітний ракетний комплекс «ТОР», а також склад боєприпасів. Загалом росіяни завдали 4 авіаційні удари, провели 47 бойових зіткнень та здійснили 1014 артобстріли.

Нагадаємо, за минулу добу українські бійці знищили 740 загарбників.

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня у районі Авдіївки тривають важкі бої. Російська армія почала наступ на цьому напрямку у середині жовтня. Відомо, що окупанти направили на цей напрямок до восьми бригад, які зазнали найбільших втрат за 2023 рік.