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Російські терористи знову обстріляли Херсонщину. Постраждали двоє людей

Лікарі надають допомогу постраждалим.

Російські терористи знову обстріляли Херсонщину. Постраждали двоє людей
Фото: EPA/UPG

У суботу окупанти знову завдали ударів по Херсонщині. Внаслідок обстрілів поранень зазнали двоє цивільних. Про це повідомлии у Херсонській обласній раді.

"Окупанти вкрили вогнем населений пункт Іванавка біля 12:30. Поранення отримав 40-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх доставили до медзакладу. Лікарі проводять обстеження та надають потерпілим допомогу", повідомили в облраді.

За минулу добу росіяни здійснили 90 обстрілів по Херсонській області. Загалом, ворог випустив 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Постраждали 11 людей.

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