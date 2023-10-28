Російські терористи знову обстріляли Херсонщину. Постраждали двоє людей

У суботу окупанти знову завдали ударів по Херсонщині. Внаслідок обстрілів поранень зазнали двоє цивільних. Про це повідомлии у Херсонській обласній раді.

"Окупанти вкрили вогнем населений пункт Іванавка біля 12:30. Поранення отримав 40-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх доставили до медзакладу. Лікарі проводять обстеження та надають потерпілим допомогу", повідомили в облраді.

За минулу добу росіяни здійснили 90 обстрілів по Херсонській області. Загалом, ворог випустив 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Постраждали 11 людей.