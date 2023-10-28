Через негоду в Україні затримуються понад 20 потягів далекого сполучення

Шквальний вітер в Україні суттєво вплинув на рух потягів. Наразі затримуються понад 20 потягів далекого сполучення. Про це пише АТ «Укрзалізниця».
"Працівники залізниці з ночі ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів. Так, у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми із сигнальною системою та електромережею", повідомляє відомство.
Відповідно є низка суттєвих затримок. Зокрема, затримуються такі поїзди:
№ 7/8 Чернівці—Київ-Пасажирський (затримка — 3:27);
№ 29/30 Ужгород—Київ-Пасажирський (+3:25);
№ 1/2 Івано-Франківськ—Харків-Пасажирський (+3:12);
№ 43/44 Івано-Франківськ—Черкаси (+3:12);
№ 3/4 Запоріжжя І—Ужгород (+3:00);
№ 23/24 Хелм—Київ-Пасажирський (+2:55);
№ 95/96 Рахів—Київ-Пасажирський (+2:53);
№ 53/54 Пшемисль Головний—Київ-Пасажирський (+2:37);
№ 55/56 Рахів—Київ-Пасажирський (+2:15);
№ 91/92 Львів—Київ-Пасажирський (+2:12);
№ 119/120 Запоріжжя І—Львів (+1:51);
№ 77/78 Одеса-Головна—Ковель-Пасажирський (+1:50);
№ 21/22 Харків-Пасажирський—Львів (+1:38);
№ 103/104 Краматорськ—Львів (+1:38);
№ 113/114 Львів—Харків-Пасажирський (+1:12);
№ 5/6 Запоріжжя І—Івано-Франківськ (+1:02);
№ 17/18 Харків-Пасажирський—Ужгород (+0:56);
№ 35/36 Пшемисль Головний—Одеса-Головна (+0:42);
№ 37/38 Ужгород—Одеса-Головна (+0:42);
№ 715/716 Пшемисль Головний—Київ-Пасажирський (+0:37);
№ 13/14 Солотвино І—Київ-Пасажирський (+0:36);
№ 223/224 Ужгород—Київ-Пасажирський (+0:36);
№ 31/32 Запоріжжя І—Пшемисль Головний (+0:32);
№ 743/744 Дарниця—Львів (+0:31).
Відомо, що у Києві шквальний вітер пошкодив накриття приміського вокзалу, однак усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.
Нагадаємо, внаслідок негоди у Києві пошкоджені автівки, травмовані люди та загинув чоловік. У ДТЕК попередили про можливі відключення світла.