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ВАКС постановив здійснити примусовий привід нардепа Дубневича до суду

Раніше народний обранець не явився на розгляд справи щодо розкрадання 93 млн грн “Укрзалізниці”. 

ВАКС постановив здійснити примусовий привід нардепа Дубневича до суду
Ярослав Дубневич
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) постановив здійснити привід у судове засідання народного депутата Ярослава Дубневича, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн компанії “Укрзалізниця”.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

“26 жовтня 2023 року колегія суддів ВАКС після неявки до суду народного депутата, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці", постановила здійснити до нього привід. Здійснення приводу доручено детективам НАБУ”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, ВАКС зобов’язав нардепа сплатити понад 5 368 грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

Указана ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Наступне засідання у справі призначено на 02.11.2023.

Прокуратура зауважила, що вказаний депутат є підозрюваним і в іншому кримінальному провадженні. 10 жовтня цього року йому повідомлено про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. 

Зважаючи на те, що місцезнаходження нардепа не було встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135 КПК України.

Оскільки народний депутат переховується від органу слідства, 17 жовтня 2023 детективи НАБУ оголосили його в розшук. Пізніше нардеп заявив, що лежить у лікарні.

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