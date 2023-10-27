ВАКС постановив здійснити примусовий привід нардепа Дубневича до суду

Раніше народний обранець не явився на розгляд справи щодо розкрадання 93 млн грн “Укрзалізниці”.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) постановив здійснити привід у судове засідання народного депутата Ярослава Дубневича, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн компанії “Укрзалізниця”.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“26 жовтня 2023 року колегія суддів ВАКС після неявки до суду народного депутата, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці", постановила здійснити до нього привід. Здійснення приводу доручено детективам НАБУ”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, ВАКС зобов’язав нардепа сплатити понад 5 368 грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

Указана ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Наступне засідання у справі призначено на 02.11.2023.

Прокуратура зауважила, що вказаний депутат є підозрюваним і в іншому кримінальному провадженні. 10 жовтня цього року йому повідомлено про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Зважаючи на те, що місцезнаходження нардепа не було встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135 КПК України.

Оскільки народний депутат переховується від органу слідства, 17 жовтня 2023 детективи НАБУ оголосили його в розшук. Пізніше нардеп заявив, що лежить у лікарні.