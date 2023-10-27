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Уночі сили ППО збили два "Шахеди" над Миколаївщиною

Минулося без постраждалих.

Уночі сили ППО збили два "Шахеди" над Миколаївщиною
Фото: Анна Стешенко

Цієї ночі ворог атакував Миколаївську область "Шахедами". Внаслідок влучань зайнялася пожежа. Два ворожих дрони знищили сили ППО.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, удари дронами були зафіксовані за межами міста Вознесенськ. Сили ППО збили два безпілотники типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання зайнялася пожежа, яка була локалізована о шостій ранку. Без постраждалих.

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Нагадаємо, ввечері 18 жовтня ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Степівської громади Миколаївської області. Було зафіксовано влучання по закладу харчування. Під завалами загинуло двоє людей, ще одна людинга дістала поранення. Унаслідок удару також були пошкоджені житлові будинки, сільгосппідприємство та інша цивільна інфраструктура.

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