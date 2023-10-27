Українські захисники знищили ще пів тисячі російських загарбників

За минулу добу, 26 жовтня, російська армія втратила у війні проти України близько 560 військових, 4 танки, 7 артилерійських систем та 11 броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 297 680 (+560) осіб,
- танків ‒ 5 145 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9 726 (+11) од,
- артилерійських систем – 7 162 (+7) од,
- РСЗВ – 834 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 556 (+0) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 390 (+1),
- крилаті ракети ‒ 1 538 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 513 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 1 011 (+1).
Нагадаємо, вчора на фронті відбулося майже 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.