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На території гімназії в Києві демонтували погруддя Пушкіну

До 2020 року навчальний заклад був із російською мовою навчання.

На території гімназії в Києві демонтували погруддя Пушкіну
Фото: Facebook/Олег Слабоспицький

На території гімназії №153 Києва демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.

За його словами, торік гімназія "тишком сховала пам'ятник під фанеру, яку пофарбували під колір постаменту".

Фото: Facebook/Олег Слабоспицький

До 2020 навчальний заклад був із російською мовою навчання. Тепер, як заявив активіст, гімназія невдовзі офіційно позбудеться й імені Пушкіна.

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Нагадаємо, нині у столиці демонтували пам'ятник радянському воєначальнику Михайлові Кирпоносу. Також цього місяця у Солом’янському районі Києва демонтували пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському.

Загалом 69 об'єктів у Києві мають остаточно усунути з публічного простору відповідно до рішення Київради.

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