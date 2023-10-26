На території гімназії №153 Києва демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна.
Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.
За його словами, торік гімназія "тишком сховала пам'ятник під фанеру, яку пофарбували під колір постаменту".
До 2020 навчальний заклад був із російською мовою навчання. Тепер, як заявив активіст, гімназія невдовзі офіційно позбудеться й імені Пушкіна.
Нагадаємо, нині у столиці демонтували пам'ятник радянському воєначальнику Михайлові Кирпоносу. Також цього місяця у Солом’янському районі Києва демонтували пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському.
Загалом 69 об'єктів у Києві мають остаточно усунути з публічного простору відповідно до рішення Київради.