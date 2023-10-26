До 2020 року навчальний заклад був із російською мовою навчання.

На території гімназії №153 Києва демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.

За його словами, торік гімназія "тишком сховала пам'ятник під фанеру, яку пофарбували під колір постаменту".

Фото: Facebook/Олег Слабоспицький

До 2020 навчальний заклад був із російською мовою навчання. Тепер, як заявив активіст, гімназія невдовзі офіційно позбудеться й імені Пушкіна.

Нагадаємо, нині у столиці демонтували пам'ятник радянському воєначальнику Михайлові Кирпоносу. Також цього місяця у Солом’янському районі Києва демонтували пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському.

Загалом 69 об'єктів у Києві мають остаточно усунути з публічного простору відповідно до рішення Київради.