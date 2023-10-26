Більшість українців готові до можливих блекаутів і залишатимуться вдома, - опитування

82% опитуваних залишатимуться вдома в разі погіршення ситуації з постачанням електроенергії або її відсутності упродовж 5 днів.

Більшість українців готові до можливих відключень електроенергії. Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Так, 82% опитуваних сказали, що залишатимуться у себе вдома в разі погіршення ситуації з постачанням електроенергії або її відсутності упродовж 5 днів. 1% - поїде за кордон.

При цьому 11% респондентів не мають плану на такий випадок.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ підготувало план дій у разі довготривалих відключень електроенергії.

При цьому, за результатами перевірки НКЕК, мобільні оператори України все ще не готові до блекаутів.