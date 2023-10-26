Перед судом постануть організатор і двоє учасників "блогерських вечірок", які знущалися з дівчат

Захист затягував час ознайомлення, тож прокурори тричі зверталися з цього приводу до суду.

До суду скерували обвинувальний акт щодо організатора та двох учасників "блогерських вечірок".

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Розслідування встановило, що обвинувачені запрошували дівчат до орендованої в Києві квартири, де спільно розпивали алкогольні напої. За участю потерпілих зловмисники виготовляли фото та відеозображення, зокрема, порнографічного характеру. Відзнятий контент викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

Організатору вечірок інкримінують вчинення сексуального насильства щодо трьох потерпілих, одна з яких на час вчинення злочину була неповнолітньою, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру і хуліганство (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 КК України).

Одного з учасників "блогерських вечірок" обвинувачують у виготовленні, зберіганні й розповсюдженні зображень порнографічного характеру у змові з організатором, та хуліганстві, що супроводжувалось винятковим цинізмом, щодо однієї з потерпілих (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 КК України).

Іншого судитимуть за вчинення сексуального насильства щодо однієї з потерпілих (ч. 3 ст. 153 КК України).

Прокуратура повідомила, що досудове розслідування завершили ще в червні і тоді ж стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення. Але вона зловживала правом на захист, затягуючи час ознайомлення, тож прокурори тричі зверталися до суду з клопотанням про обмеження строків ознайомлення.

Нагадаємо, в лютому поліція прийшла з обшуками до організаторів онлайн-стрімів, де кривдили дівчат.

Наступного дня правоохоронці затримали двох організаторів стрімів.