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Унаслідок чергового авіаудару росіян по Херсонщині загинув 59-річний чоловік

У Бериславі пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, серед них - дитячий садок. 

Унаслідок чергового авіаудару росіян по Херсонщині загинув 59-річний чоловік
Фото: Херсонська прокуратура

Сьогодні, 26 жовтня, близько 13:20 російська армія завдала авіаудар по Бериславському району. Одна із авіабомб поцілила неподалік приміщення кафе. Внаслідок чого загинув 59-річний місцевий мешканець.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Інформація щодо інших потерпілих уточнюється.

Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, серед них - дитячий садок.

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За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни атакували Корабельний район Херсона безпілотником. В результаті було поранено правоохоронця.

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