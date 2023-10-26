Унаслідок чергового авіаудару росіян по Херсонщині загинув 59-річний чоловік

У Бериславі пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, серед них - дитячий садок.

Сьогодні, 26 жовтня, близько 13:20 російська армія завдала авіаудар по Бериславському району. Одна із авіабомб поцілила неподалік приміщення кафе. Внаслідок чого загинув 59-річний місцевий мешканець.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Інформація щодо інших потерпілих уточнюється.

Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, серед них - дитячий садок.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни атакували Корабельний район Херсона безпілотником. В результаті було поранено правоохоронця.