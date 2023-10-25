В Києві затримали громадянина РФ, якого підозрюють у вимаганні грошей

Росіянин, за даними прокуратури, вимагав гроші у громадянина Таджикистану.

Столичні правоохоронці підозрюють громадянина Росії в тому, що він вимагав 60 тис. доларів неіснуючого боргу та погрожував при цьому розправою.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі спільниками вимагали у громадянина Республіки Таджикистан, який в Києві займається продажем сухофруктів, грошові кошти в розмірі 60 тисяч доларів США за неіснуючими борговими зобов’язаннями”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрювані погрожували підприємцю та членам його родини фізичною розправою, якщо він відмовиться сплатити гроші.

Коли підозрюваний зрозумів, що підприємець не може віддати таку суму коштів, громадянин Росії виставив йому вимогу сплачувати «борг» частинами по 10 тис. доларів щомісяця.

Правоохоронці затримали росіянина під час контрольованої передачі першої частини грошей у розмірі 10 тис. доларів.

Суд відправив громадянина Росії під вартою. Зараз правоохоронці з'ясовують особи інших задіяних у злочині.

Нагадаємо, у Києві затримали ще одного агента ФСБ Росії. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних Сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.