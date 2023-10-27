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Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини є влучання у медичний та навчальний заклади, загинула людина

Ще двоє мирних жителів дістали поранення.

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини є влучання у медичний та навчальний заклади, загинула людина
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу, 26 жовтня, російські військові здійснили 114 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 500 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичний заклад, будинок культури, навчальний заклад та пошту в Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще дві – дістали поранення.

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Нагадаємо, упродовж доби 25 жовтня російські військові здійснили 51 обстріл території Херсонської області. Ворог випустив 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників. Через російську агресію загинули двоє людей, серед них – підліток. Ще четверо мирних жителів дістали поранення.

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