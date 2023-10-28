Головне за ніч та ранок суботи, 28 жовтня: удар “Іскандерами” по Дніпропетровщині, саміт щодо України на Мальті

Підрозділи ПвК "Схід" уночі знищили над Дніпропетровською областю 3 з 4 російських ракет "Іскандер".

"Близько першої години ночі 28 вересня окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму", повідомили у у Повітряних силах України.

Зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України збили три крилаті ракети, четверта теж не досягла своєї цілі.

Також вночі ворог завдав ударів по Марганецькій громаді Дніпропетровщини.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень, найбільше атак відбили на Мар’їнському напрямку.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу українські війська знищили ще 740 окупантів, а також 22 ворожі танки та 23 бойові броньовані машини ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали 298420 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні на Мальті розпочався третій мирний саміт щодо України. У саміті беруть участь зовнішньополітичні радники та радники з питань національної безпеки. Цього разу присутні представники Заходу та Глобального півдня, повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, на саміті будуть презентовані та обговорені плани реалізації 5 пунктів української формули миру: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

"Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти", – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Володимир Зеленський представить Українську формулу миру, котра стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки, на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!