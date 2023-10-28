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Через негоду без світла залишилися понад 160 населених пунктів Львівщини та Рівненщини

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Через негоду без світла залишилися понад 160 населених пунктів Львівщини та Рівненщини
Фото: EPA/UPG

У суботу через сильні дощі та шквали понад півтори сотні населених пунктів Львівщини та Рівненщини залишилися без світла. 

Про наслідки негоди повідомили глава Львівської ОВА Максим Козицький та очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Так, у Львівській області знеструмлені 132 населені пункти (49 - повністю, 83 - частково). Енергетики вже працюють над відновленням світла.

У Рівненській області негода знеструмила близько 30 ліній електропередач. Найбільше постраждав Рівненський район. Також є знеструмлення у Дубенському та Сарненському районах.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок негоди були знеструмлені споживачі 252 населених пунктів 9 областей України. Більшість із них - на Київщині, де без світла залишилося 15,3 тис. споживачів.

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