Укренерго відповіло на закид НКРЕКП щодо боргів: Неможливо стягувати гроші з тих, кому комісія дозволила не платити

НЕК також наголосила, що її тариф на передачу електроенергії недофінансований.

НЕК “Укренерго” прокоментувало заклик НКРЕКП врегулювати проблему накопичення боргів на ринку електроенергії.

Як ідеться в повідомленні компанії, Регулятор також заявив, що не бачить потреби збільшувати тарифи НЕК на послуги з передачі електроенергії магістральними мережами.

Укренерго наголосило, що їхній тариф на передачу електроенергії недофінансований. При цьому НКРЕКП неодноразово визнавала це у своїх рішеннях.

До того ж, неможливо ефективно стягувати борги з тих, кому НКРЕКП дозволила не платити своїми рішеннями. А якщо тариф Укренерго залишатиметься збитковим, боргова криза тільки поглиблюватиметься, бо компанія не матиме грошей виконувати зобов’язання, покладені на неї державою. Йдеться про, зокрема, відшкодування “Гарантованому покупцю” різниці між “зеленим” тарифом і ринковою ціною електроенергії для ВДЕ.

У компанії наголосили, що їхній тариф на передачу електроенергії не впливає на тариф для населення.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП вимагала від Укренерго пояснень, чому компанія залучила аварійну допомогу у липні-серпні.

Перед цим Укренерго поскаржилося на НКРЕКП, бо Регулятор не розробив порядок проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів для експорту електроенергії. Через це Україна не могла експортувати електроенергію до країн Європи.