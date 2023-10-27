Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго відповіло на закид НКРЕКП щодо боргів: Неможливо стягувати гроші з тих, кому комісія дозволила не платити

НЕК також наголосила, що її тариф на передачу електроенергії недофінансований.

Укренерго відповіло на закид НКРЕКП щодо боргів: Неможливо стягувати гроші з тих, кому комісія дозволила не платити
Фото: Макс Требухов

НЕК “Укренерго” прокоментувало заклик НКРЕКП врегулювати проблему накопичення боргів на ринку електроенергії.

Як ідеться в повідомленні компанії, Регулятор також заявив, що не бачить потреби збільшувати тарифи НЕК на послуги з передачі електроенергії магістральними мережами.

Укренерго наголосило, що їхній тариф на передачу електроенергії недофінансований. При цьому НКРЕКП неодноразово визнавала це у своїх рішеннях. 

До того ж, неможливо ефективно стягувати борги з тих, кому НКРЕКП дозволила не платити своїми рішеннями. А якщо тариф Укренерго залишатиметься збитковим, боргова криза тільки поглиблюватиметься, бо компанія не матиме грошей виконувати зобов’язання, покладені на неї державою. Йдеться про, зокрема, відшкодування “Гарантованому покупцю” різниці між “зеленим” тарифом і ринковою ціною електроенергії для ВДЕ.

У компанії наголосили, що їхній тариф на передачу електроенергії не впливає на тариф для населення.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, раніше НКРЕКП вимагала від Укренерго пояснень, чому компанія залучила аварійну допомогу у липні-серпні.

Перед цим Укренерго поскаржилося на НКРЕКП, бо Регулятор не розробив порядок проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів для експорту електроенергії. Через це Україна не могла експортувати електроенергію до країн Європи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies