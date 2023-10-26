Україна спростувала інформацію щодо призупинення зернового коридору: у портах 23 судна

Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів "Великої Одеси" не відповідає дійсності. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами. Враховуючи, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії росії, його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов", – повідомляють у Міністерстві.

За інформацією Мінінфраструктури, в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 23 судна.

"Всього коридором на вхід скористалося 51 судно. 33 судна експортувало понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер консалтингова компанія Barva Invest Україна призупинила використання нового чорноморського зернового коридору через загрозу з боку російських військових літаків.