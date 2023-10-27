ФДМУ готує до приватизації підсанкційну фірму російського мільярдера Шелкова

Основні види діяльності компанії – надання в оренду легкових і вантажних автомобілів, сільськогосподарських і будівельних машин та устаткування тощо.

Фонд державного майна готує до приватизації підсанкційну компанію «Тай-Мінералс».

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Стартова ціна компанії - приблизно 5 млн гривень. Незабаром Фонд держмайна оголосить дату онлайн-аукціону на платформі Prozorro.Продажі.

«Тай-Мінералс» раніше належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайлу Шелкову.

За інформацією ФДМУ, ссновні види діяльності фірми – надання в оренду легкових і вантажних автомобілів, сільськогосподарських і будівельних машин та устаткування тощо.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому Кабмін передав у Фонд держмайна конфісковане майно російського олігарха Шелкова. Серед активів були, зокрема, 100% ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна»‎, 100% ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»‎, 100% ТОВ «Тай-Мінералс»‎ і 100% ТОВ «Інвестагро»‎.

Влітку Служба безпеки зібрала доказову базу на Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до РФ.