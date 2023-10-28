Підрозділ ЦСО “А” СБУ “Білий вовк” знищив ще 72 цілі російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
“Наші оператори ударних дронів справжні експерти: кожне їхнє влучання розриває бронетехніку та командні пункти окупантів”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за три тижні завдяки нічним полюванням “вовків” ворожі втрати склали:
- 7 танків
- 17 ББМ та одна машина розмінування
- 12 вантажівок і військових авто
- 10 артсистем
- РЕБ "Поле-21" та станція зв’язку
- 21 вогнева позиція та бліндажі
- 2 командні пункти та склад з БК
Нагадаємо, українські бійці знищили на Таврійському напрямку два російські самохідні міномети 2С4 «Тюльпан» калібру 240 мм.