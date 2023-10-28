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За три тижні спецпідрозділ СБУ знищив 72 цілі росіян

Серед іншого, були знищені 7 танків та 10 артсистем.

За три тижні спецпідрозділ СБУ знищив 72 цілі росіян
Фото: Пресслужба СБУ

Підрозділ ЦСО “А” СБУ “Білий вовк” знищив ще 72 цілі російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Наші оператори ударних дронів справжні експерти: кожне їхнє влучання розриває бронетехніку та командні пункти окупантів”, - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за три тижні завдяки нічним полюванням “вовків” ворожі втрати склали:

  • 7 танків
  • 17 ББМ та одна машина розмінування
  • 12 вантажівок і військових авто
  • 10 артсистем
  • РЕБ "Поле-21" та станція зв’язку
  • 21 вогнева позиція та бліндажі
  • 2 командні пункти та склад з БК

Нагадаємо, українські бійці знищили на Таврійському напрямку два російські самохідні міномети 2С4 «Тюльпан» калібру 240 мм.

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