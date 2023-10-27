Російські окупанти масованого обстріляли Херсон.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, в середмісті обласного центру пошкоджені більш ніж десяток житлових будинків.

"Наразі відомо про кількох постраждалих. Один ушпиталений. Інформація уточнюється", - додав Мрочко.

Оновлення 20.30. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про сімох потерпілих.

"Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування – амбулаторне. Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися", - зазначив Прокудін.

Нагадаємо, нині вранці росіяни обстріляли селище Зеленівка Херсонської області та середмістя Херсона. Одна людина загинула, ще одна була поранена.

Згодом вороги скинули на Михайлівку Херснської області вибухівку з безпілотника й поранили подружжя пенсіонерів.