Церемонію провели у Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.

Президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним військовослужбовців ЗСУ та Служби безпеки України, які удостоєні звання Героя України посмертно.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Нагороди отримали рідні 21 полеглого захисника.

Вручення відбулося в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Володимир Зеленський передав орден рідним молодшого сержанта Святослава Алексапольського, який загинув від осколкового поранення в серпні 2022 року на Миколаївщині, коли під вогнем ворожої артилерії надавав медичну допомогу пораненому командиру бойової групи.

«Золоту Зірку» отримали посмертно майор Олександр Борис, командир розвідувальної роти, капітан Степан Воробець, командир групи спеціальної розвідки молодший сержант Євген Глоба, спецпризначенець ССО ЗСУ головний сержант Володимир Дудченко, оператор дрона солдат Євгеній Зіновьєв, старший лейтенант Юрій Канюк, молодший сержант Дмитро Крамар, командир механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» ЗСУ полковник Ігор Ляшенко, зенітник, солдат Максим Лях, командир стрілецької роти лейтенанта Микола Макаревич, оператор-розвідник, солдат Василь Матійчук, молодший сержант Сергій Міщенко, командир 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону майор Вадим Одуд, старший сержант Володимир Примаченко, сержант Михайло Реуцький, сержант Володимир Сово-Лісовець, капітан Олег Тарахкало, солдат Біжан Шаропов, спеціаліст І категорії Центру СБУ капітан Ігор Небось і старший оперативний співробітник Управління СБУ в Запорізькій області підполковник Володимир Українець.

Фото: ОПУ

У церемонії вручення орденів взяли участь Секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова СБУ Василь Малюк і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, раніше Президент Зеленський вручив державні нагороди, зокрема, звання "Герой України", українським бійцям з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Перебуваючи з поїздкою на Миколаївщині, Президент відвідав поранених бійців і вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня. Військові медики отримали ордени Данила Галицького.