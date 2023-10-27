На англійську переклали перелік окупованих територій і тих, де велися чи тривають бойові дії

У Мінреінтеграції переклали англійською мовою перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Переклад зробили за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Серед завдань ініціативи - відновлення бізнес-активності на деокупованих територіях, реінтеграція найбільш постраждалих регіонів в економічну систему України, також можливість здійснення європейськими банками оперативної перевірки інформації про підконтрольність Україні територій розміщення підприємств, на користь яких здійснюють транзакції за зовнішньоторговельними договорами.

Також оновили дашборд інформаційної системи переліку окупованих територій і тих, де ведуться (велися) бойові дії.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що англійська мова отримає статус міжнародної в Україні. Згодом Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні". Ним передбачено офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в нашій державі.