У місті також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, сонячні панелі, автомобілі та лінії електропередач.

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Російські окупанти вдень 27 жовтня обстріляли з артилерії Нікополь.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Унаслідок ворожої атаки осколкові поранення отримали п'ятирічна дитина і жінка. Їх госпіталізували до лікарні.

Також у місті пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, сонячні панелі, автомобілі та лінії електропередач.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії та застосували дрон-камікадзе. Обійшлося без потерпілих.

Днями у Нікополі через ворожі обстріли загинув чоловік.