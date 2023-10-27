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"Війна довела: мова має значення": У Вінниці заборонили публічно слухати і показувати будь-що російською

Під забороною на вулицях та у громадському просторі міста – музика, книги, телепрограми, вистави, фільми та серіали.

"Війна довела: мова має значення": У Вінниці заборонили публічно слухати і показувати будь-що російською
Ілюстративне фото

У Вінниці заборонили публічно використовувати російськомовний культурний продукт.

Таке рішення ухвалила Вінницька міська рада.

Під забороною на вулицях та у громадському просторі міста – музика, книги, телепрограми, вистави, фільми та серіали російського виробництва і російською мовою.

"Символічно, що це рішення сесія прийняла 27 жовтня – у День української писемності та мови. У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", – зазначив міський голова Сергій Моргунов.

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Нагадаємо, в липні аналогічне рішення прийняла Чернівецька міськрада. Також рішення про заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту прийняли і в Києві.

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