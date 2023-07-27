Чернівецька міськрада заборонила публічного використання російськомовного культурного продукту на території громади

Також було прийнято рішення заборонити публічне використання білоруської, іранської та іншої мов держав, які підтримують ворожу політику проти України.

Чернівецька міська рада сьогодні, 27 липня, ухвалила рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту на території Чернівецької громади.

Про це повідомляє “Молодий Буковинець”.

Це рішення підтримав 31 депутат.

Також було прийнято рішення заборонити публічне використання білоруської, іранської та іншої мов держав, які підтримують ворожу політику проти України.

Мораторій діятиме до моменту впровадження РФ або її правонаступниками політики реабілітації за військові злочини та виплати всіх репарацій за завдану шкоду нашій державі.

Також міськрада вирішила запровадити курси української мови для нацменшин.

Після ухвалення рішення у мерії мають упродовж місяця сповістити про це всі комунальні підприємства, установи та організації, та всіх фізичних і юридичних осіб.

Нагадаємо,13 липня Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.