ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Візія нової країни
Візія нової країни
Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
ГоловнаКультура

Чернівецька міськрада заборонила публічного використання російськомовного культурного продукту на території громади

Також було прийнято рішення заборонити публічне використання білоруської, іранської та іншої мов держав, які підтримують ворожу політику проти України.

Чернівецька міськрада заборонила публічного використання російськомовного культурного продукту на території громади
Фото: Edward_Tur Вікіпедія

Чернівецька міська рада сьогодні, 27 липня, ухвалила рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту на території Чернівецької громади.

Про це повідомляє “Молодий Буковинець”.

Це рішення підтримав 31 депутат. 

Також було прийнято рішення заборонити публічне використання білоруської, іранської та іншої мов держав, які підтримують ворожу політику проти України.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Мораторій діятиме до моменту впровадження РФ або її правонаступниками політики реабілітації за військові злочини та виплати всіх репарацій за завдану шкоду нашій державі.

Також міськрада вирішила запровадити курси української мови для нацменшин.

Після ухвалення рішення у мерії мають упродовж місяця сповістити про це всі комунальні підприємства, установи та організації, та всіх фізичних і юридичних осіб.

Нагадаємо,13 липня Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies