Він значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим.

В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1 - автономний безпілотник для пошуку мін.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту - потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу. У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни", - написав він.

Федоров показав фото готового експериментального зразка і зазначив, що розробники активно тестують його в польових умовах.

"Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що понад третину території України забруднена мінами та вибухівкою.