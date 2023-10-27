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В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1

Він значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим.

В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1
дрон-розміновувач ST1

В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1 - автономний безпілотник для пошуку мін.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту - потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу. У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни", - написав він.

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Федоров показав фото готового експериментального зразка і зазначив, що розробники активно тестують його в польових умовах.

"Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що понад третину території України забруднена мінами та вибухівкою.

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