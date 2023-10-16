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Нинішній та колишній посадовці "Вінницяоблводоканалу" отримали підозри за розтрату понад 10 млн грн

Зловмисник використали фірму -"прокладку", щоб вивести бюджетні кошти.

Нинішній та колишній посадовці "Вінницяоблводоканалу" отримали підозри за розтрату понад 10 млн грн
Фото: САП

Колишній керівник та нинішній начальник відділу капітального будівництва «Вінницяоблводоканалу» отримали підозри за розтрату понад 10 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Бюджетні кошти передбачили на реконструкцію об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації Вінниці.

Упродовж листопада - грудня 2018 року виконавець робіт поставив на обʼєкт обладнання на суму майже 18 млн грн. При цьому його придбали через фірму "прокладку" із завищенням ціни майже в 2,6 рази.

"Вартість обладнання замовником прийнята з порушенням Правил визначення вартості будівництва без обґрунтування цін на відповідні ресурси. Як наслідок, виконавцем робіт було поставлено обладнання на 10,3 млн грн дорожче від ринкових цін", - зазначила САП.

Частину коштів виконавець робіт вивів у готівку, щоб повернути посадовцям як "відкат".

Дії зловмисників кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна, вчинена в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, СБУ вручила підозру ексочільнику Київводоканалу за розкрадання майже 65 млн бюджетних коштів під час боїв за столицю. Слідство стверджувало, що кошти були привласнені під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна.

САП і НАБУ заочно повідомили про підозру колишньому генеральному директору ДК "Укрспецекспорт" та синові першого заступника секретаря РНБО України. Зловмисники завдали компанії збитків на майже 13 млн грн.

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