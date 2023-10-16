У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
“Зелений кордон” – драма про біженців за межами людяності
“Зелений кордон” – драма про біженців за межами людяності
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
ГоловнаСуспільствоВійна

​Жителям Херсона відновили електро- і водопостачання після російських атак

Ремонтні роботи завершені.

​Жителям Херсона відновили електро- і водопостачання після російських атак
Фото: Роман Мрочко

Аварійні служби завершили ліквідовувати наслідки учорашніх атак росіян на Херсон.

Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, жителям відновили електро- і водопостачання.

За його словами, аварійним службам у максимально короткі терміни вдалося майже скрізь відновити напругу у мережах. Станом на вечір 15 жовтня без води залишались 10 будинків у Таврійському мікрорайоні.

Нині енергетики відновили на центральному теплопункті електрику, а працівники водоканалу заживили насосні агрегати.

"Всі будинки вдалося підключити до водопостачання. Ремонтні роботи завершені", - додав Мрочко.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, вчора Херсон майже увесь день був під обстрілами. Зранку російська авіація скинула на місті дві керовані авіабомби, унаслідок чого був пошкоджений один із інфраструктурних об'єктів. На певний час місто було повністю знеструмлене, у багатьох районах зникли інтернет, зв'язок, вода.

Вдень окупанти знову обстріляли обласний центр, внаслідок чого у центральній частині знову зникло світло.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies