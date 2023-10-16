​Жителям Херсона відновили електро- і водопостачання після російських атак

Аварійні служби завершили ліквідовувати наслідки учорашніх атак росіян на Херсон.

Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, жителям відновили електро- і водопостачання.

За його словами, аварійним службам у максимально короткі терміни вдалося майже скрізь відновити напругу у мережах. Станом на вечір 15 жовтня без води залишались 10 будинків у Таврійському мікрорайоні.

Нині енергетики відновили на центральному теплопункті електрику, а працівники водоканалу заживили насосні агрегати.

"Всі будинки вдалося підключити до водопостачання. Ремонтні роботи завершені", - додав Мрочко.

Нагадаємо, вчора Херсон майже увесь день був під обстрілами. Зранку російська авіація скинула на місті дві керовані авіабомби, унаслідок чого був пошкоджений один із інфраструктурних об'єктів. На певний час місто було повністю знеструмлене, у багатьох районах зникли інтернет, зв'язок, вода.

Вдень окупанти знову обстріляли обласний центр, внаслідок чого у центральній частині знову зникло світло.