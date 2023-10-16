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На Сватівському напрямку загинув шахист Роман Хитрич

Йому було 42 роки.

На фронті у Луганський області загинув кандидат у майстрі спорту з шахів Роман Хитрич.

Про це повідомляє Бердичівська міська рада у Facebook.

Чоловіка мобілізували кілька місяців тому. Він пройшов навчання, потрапив до 66-ї окремої механізованої бригади ім. Мстислава Хороброго. Роман загинув 7 жовтня під час бойових дій на Сватівському напрямку.

Фото: Бердичівська міська рада

"Зазвичай, тихий, спокійний, вдумливий, готовий завжди допомогти й підказати, Роман проявив себе мужнім і незламним Воїном. Таким прийняв і свій останній бій", – йдеться у повідомленні.

Роман Хитрич був кандидатом у майстрі спорту з шахів. Працював педагогом-організатором у бердичівському МЦ Юність, фахівцем у МЦ Спорт для всіх, а згодом займався тренерсько-викладацькою діяльністю у житомирській ДЮСШ № 1.

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