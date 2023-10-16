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У Чорному морі є ворожий ракетоносій, оснащений чотирма "Калібрами"

У Чорному морі – 10 ворожих кораблів, в Азовському – 1.

У Чорному морі є ворожий ракетоносій, оснащений чотирма "Калібрами"
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 10 кораблів та 1 підводний ракетоносій. Загальний залп становить до чотирьох "Калібрів".

Про це повідомляють у Telegram Сили оборони півдня.

“Корабельне угруповання ворожого недофлоту розгорнуто в кількості 11 одиниць, з них 1 – в Азовському, 10 – в Чорному морях. Саме в Чорному на бойовому чергуванні перебуває 1 підводний ракетоносій, споряджений до 4 ракет типу “Калібр”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вчора ввечері росіяни збільшили присутність ракетоносіїв у Чорному морі. На бойовому чергуванні перебували підводний човен та два фрегати.

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