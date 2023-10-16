​Буданов в особистій розмові по рації змусив 19 росіян здатись у полон, - спецпризначенець "Лютий"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов брав участь у деяких спецопераціях ГУР. Так, під час однієї з них він в особистій розмові по рації змусив здатися в полон 19 росіян.

Про це РБК-Україна розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу ГУР "Артан" Олександр (позивний "Лютий").

"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович. Він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатись у полон. Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР", - згадує "Лютий".

Він також розповів, що останнім часом бійці "Артану" виконують чимало завдань в акваторії Чорного моря. Одна з них – звільнення так званих "вишок Бойка" – бурових газовидобувних платформ, що стоять на шельфі Чорного моря між островом Зміїний і західним узбережжям Криму. Росіяни тоді з авіації намагались уразити українських спецпризначенців, які пересувались на катерах.

"Під час операції на "вишках Бойка" я відпрацьовував з ПЗРК і з катера. І зі своїм другим номером працював потім з самої "вишки" – це тоді, коли була операція з порятунку Конана. Тоді ми попередньо збили два Су-30, хоча це ще не підтверджена інформація", - розповідає Олександр.

Як правило, завдання групи ПЗРК під час таких операцій полягає не в тому, щоби збити якомога більше російських літаків, а в в тому щоб спрацювати на випередження і зберегти особовий склад. Саме тому "Лютий" і його люди починають випускати ракети ще до того, як у зону їхньої дії потрапляє ворожий літак. Тоді російська авіація отримує наказ розвертатись і летить геть.

"Кожна з таких операцій – це великі зусилля і, на жаль, втрати. Тому коли хтось каже, що українські воїни на фронті рухаються не так чи не так швидко – це насамперед тому, що для нас важливо зберегти якомога більше життів", - наголошує "Лютий".

"Вважається, що стандартне співвідношення втрат у наступаючої сторони і того, хто в обороні – 3 до 1. Але для нас важливо, щоб наші втрати були менші за цю статистику, адже нам треба зберігати людське життя. Тому все рухається поступово, за планом – просто, можливо, не так швидко, як комусь хотілося б", - додав військовий.

При цьмоу він зазначив, що це не означає, що війна переходить у затяжну фазу.

"Якщо порівнювати з попереднім досвідом у вісім років з 2014 по 2022 рік – стільки ще не буде. Ми розвиваємось швидше, ніж ворог. Від цього у нас і швидкість руху більша. Навіть з таким відносно повільним темпом завершення війни не за горами", – каже "Лютий".

Нагадаємо, раніше Буданов оприлюднив деталі спецоперацій української спецслужби. Зокрема, він згадав операцію "Синиця", під час якої ГРУ вдалося вмовити російського пілота Максима Кузьмінова викрасти вертоліт МІ-8. Очільник ГУР розповів, що Кузьмінов дуже нервував та не надто вірив в успіх справи. Українські розвідники вели з ним довгі бесіди та зуміли переконати, гарантувавши безпеку для російського пілота та його сім’ї.

Буданов також розповідав про минулорічні спроби спецпризначенців висадитися в Енергодарі. За його словами, таких спроб було три - бійці ГУР перетинали Каховське водосховище на гумових човнах та десантувались на окупований лівий берег, але закріпитись не змогли.