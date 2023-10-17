З початку року СБУ скоординувала 1,5 тис. спецоперацій у прифронтовій зоні та на передовій

Антитерористичний центр при Службі безпеки України (далі АТЦ) системно координує оперативно-бойові заходи Сил оборони, які відповідають за боротьбу з тероризмом в умовах війни.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

З початку цього року за координації АТЦ при СБУ проведено 1,5 тис. антитерористичних та контрдиверсійних заходів. Більшу частину із них реалізовано у прифронтових регіонах України та на передовій.

Про це було повідомлено в ході засідання Міжвідомчої координаційної комісії АТЦ під керівництвом Першого заступника Голови Служби безпеки Сергія Андрущенка. Під час засідання було зазначено, що результатом антитерористичних та контрдиверсійних заходів АТЦ стали реальні затримання та викриття ворожих агентурних мереж, коригувальників та диверсійно-розвідувальних груп.

За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах 655 кримінальних проваджень, у тому числі за фактами державної зради, колабораціонізму та шпигунства на користь країни-агресора.

У Харкові "на гарячому" затримано російського агента, який скоригував ворожий удар по місту 5 лютого цього року.

На Хмельниччині викрито агента ФСБ, що намагався встановити GPS-трекер на об’єкті залізничного сполучення для наведення по ньому ворожих ракет.

У Запоріжжі затримано зрадника, який скоригував повітряний удар рашистів по житловому мікрорайону обласного центру у квітні цього року. Тоді 2 людей загинуло і було пошкоджено понад 50 приватних будинків.

На Херсонщині затримано трьох колаборантів та виявлено потужний схрон з російськими засобами ураження.

У Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях нейтралізовано декілька російських агентурних мереж, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та коригували повітряні удари РФ по південних регіонах України.

Серед іншого, на нараді було узгоджено механізми реагування на факти масового розсилання анонімних повідомлень про загрозу вчинення терактів у різних регіонах України.

За підсумками засідання керівництво АТЦ СБУ разом з учасниками заходу додатково відпрацювало алгоритми спільних дій для ефективного виконання завдань.

Нагадаємо, за словами генпрокурора Андрія Костіна, за рік спільна робота органів прокуратури та усіх органів правопорядку (НАБУ і СБУ, СБУ і ДБР, СБУ і БЕБ, Нацпол і НАБУ, Нацпол і СБУ) дала реальні позитивні результати.