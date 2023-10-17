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Захисники не допустили втрати позицій в районах Новоданилівки, Роботиного та Вербового, – речник Генштабу

Захисники продовжують наступальні дії та наступальну операцію. 

Захисники не допустили втрати позицій в районах Новоданилівки, Роботиного та Вербового, – речник Генштабу
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та наступальну операцію на Мелітопольському. На Бахмутському захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах.

На цьому напрямку захисники відбили три атаки в районі Андріївки Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступальну операцію і мають частковий успіх західніше Вербового", – сказав він.

Захисники завдають окупантам втрат, виснажують ворога. Водночас на Запорізькому напрямку захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Захисники протягом доби відбили тут понад 10 атак ворога.

На Мар'їнському та Шахтарському напрямках захисники відбили понад 15 атак ворога в районі Мар'їнки та п'ять атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки.

На Куп'янському напрямку українські військові відбили близько 15 атак в районі Синьківки та Іванівки Харківської області та ще п'ять атак в райони Стельмахівки та Надії Луганської області.

Протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення. Зранку окупанти завдали удару керованою авіаціїйною ракетою Х-59, зенітними ракетами С-300, шістьма безпілотинками.

Нагадаємо, авіаційних ударів протягом доби зазнали: Бучки Чернігівської області, Першотравневе, Піщане Харківської області, Сіверськ, Званівка, Спірне, Кліщіївка, Новоселівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Миколаївка, Козацьке, Одрадокам’янка, Берислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

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