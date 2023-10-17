Росіяни вдарили ракетами по Харківщині

Ціллю окупантів став населений пункт в Ізюмському районі.

Російська армія вкотре здійснила ракетний обстріл Харківської області з території РФ.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“За наявною інформацією, пуск ракет було здійснено з району Валуйок в РФ”, - написав Мельник.

Він уточнив, що ціллю окупантів став населений пункт в Ізюмському районі.

Наразі уточнюється інформація про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, росіяни атакували Херсонщину з п’яти літаків Су. За попередньою інформацією, по чотирьох населених пунктах Бериславського району вороги випустили 9 керованих авіабомб.