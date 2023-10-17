Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Уночі росіяни атакували Хмельницьку область
Уночі росіяни атакували Хмельницьку область
Мовчати, аби потім змогти говорити
Мовчати, аби потім змогти говорити
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
В Ірані убили відомого режисера Даріуша Мехрджуї та його дружину
В Ірані убили відомого режисера Даріуша Мехрджуї та його дружину
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили ракетами по Харківщині

Ціллю окупантів став населений пункт в Ізюмському районі.

Росіяни вдарили ракетами по Харківщині
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Російська армія вкотре здійснила ракетний обстріл Харківської області з території РФ.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“За наявною інформацією, пуск ракет було здійснено з району Валуйок в РФ”, - написав Мельник.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він уточнив, що ціллю окупантів став населений пункт в Ізюмському районі. 

Наразі уточнюється інформація про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, росіяни атакували Херсонщину з п’яти літаків Су. За попередньою інформацією, по чотирьох населених пунктах Бериславського району вороги випустили 9 керованих авіабомб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies