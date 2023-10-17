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Збройні сили знищили ще 800 окупантів та 14 танків ворога, – Генштаб

За добу на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.

Збройні сили знищили ще 800 окупантів та 14 танків ворога, – Генштаб
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу, 16 жовтня, Сили оборони знищили близько 800 російських військових, 14 танків та 26 артилерійських систем ворога. З початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили на фронті близько 289 430 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 289 430 (+800) осіб,
  • танків ‒ 4 979 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9 405 (+20) од,
  • артилерійських систем – 6 936 (+26) од,
  • РСЗВ – 814 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 547 (+0) од,
  • літаків – 318 (+0) од,
  • гелікоптерів – 317 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 291 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1 533 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 293 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 982 (+1).

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Нагадаємо, Збройні сили продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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