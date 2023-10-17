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Збройні сили знищили 6 "Шахедів" та керовану авіаційну ракету ворога

Усі повітряні цілі були знищені на південному напрямку.

Збройні сили знищили 6 "Шахедів" та керовану авіаційну ракету ворога
Фото: Сили оборони Півдня

Цієї ночі противник застосував 6 ударних дронів типу "Шахед" з району мису Чуада (окупований Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Усі сім цілей були знищені протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку.

Також зафіксовано застосування противником двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.

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Нагадаємо, вночі 17 жовтня Сили оборони нанесли удари по гелікоптерах та обладнанню російських військ на аеродромах поблизу окупованих міст Бердянськ та Луганськ. Удари були успішними, але про їхні результати не повідомляється.

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