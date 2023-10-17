ЦАХАЛ знищив ватажка ХАМАС, який відповідав за ув’язнених в Газі

Армія оборони Ізраїлю знищила одного з керівників ХАМАС, який відповідав за ув’язнених у секторі Газа.

Про це ЦАХАЛ повідомляє у Telegram.

"ЦАХАЛ та ISA вбили Усаму Мазіні, голову Ради терористичної організації ХАМАС у секторі Гази. Мазіні відповідав за ув'язнених ХАМАС та керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив про те, що бойовики ХАМАС утримують у Газі 199 заручників. Серед них багато людей похилого віку, дітей і жінок. Ізраїльські військові мають інформацію про місцезнаходження захоплених людей.

Уранці 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль. Відбулося вторгнення на територію країни, яке супроводжувалося масовими вбивствами та захопленням заручників. За останніми даними, загинуло понад 1 400 ізраїльтян. 199 людей бойовики утримують в полоні на території Гази. Також ХАМАС завдав масованого ракетного удару. Ізраїль офіційно оголосив стан війни та мобілізував 300 тисяч резервістів.