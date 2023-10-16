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Явка на виборах у Польщі сягнула рекордної позначки - майже 72%

Виборча комісія заявила, що такої явки не було після 1989 року.

Явка на виборах у Польщі сягнула рекордної позначки - майже 72%
Фото: EPA/UPG

Явка на парламентських виборах у Польщі сягнула майже 71,99%.

Про це повідомила польська Національна виборча комісія, передає РАР.

Її голова Сильвестр Марчиняк зазначив, що це найбільш висока явка після 1989 року.

"Те, що ми говорили, що буде рекордна явка, - збулося. Такої явки, понад 70%, не було в історії Третьої Польської республіки", - наголосив Марчиняк.

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Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. Екзит-пол показав, що перемагала правляча партія Ярослава Качинського "Право і справедливість". На другому місці опинилася "Громадянська коаліція" Дональда Туска.

Чинний прем’єр-міністр Матеуш Моравецький уже заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками виборів.

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