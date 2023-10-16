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Welt: Німеччина запроваджує контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією

"Бізнес контрабандистів стає все більш жорстоким і безпринципним".

Welt: Німеччина запроваджує контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією
Фото: twitter.com/PolizeiMannheim

Федеральний уряд Німеччини тимчасово запроваджує стаціонарний контроль на додаткових ділянках сухопутного кордону з Польщею, Чехією та Швейцарією.

Про це пишуть Welt та Європейська правда.

Глава МВС Ненсі Фезер вже повідомила Європейську комісію про запровадження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю.

Рішення "спочатку буде діяти протягом десяти днів, починаючи від сьогодні, 16 жовтня 2023 року, і може бути продовжене на загальний термін до двох місяців". Водночас, контроль на сухопутному кордоні з Австрією знову продовжать на шість місяців – він діє з 2015 року.

У Міністерстві зазначили, що федеральна поліція тепер може використовувати ті ж ресурси на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією, які вона вже давно використовує на кордоні з Австрією.

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За останні кілька тижнів було значно збільшено кількість завуальованих обшуків по всій прикордонній зоні та проведено спільні патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній території. Вже існує такий спільний план дій зі Швейцарією. Ці заходи слід продовжувати у тісній координації з сусідніми країнами, зазначила Фезер.

"Бізнес контрабандистів стає все більш жорстоким і безпринципним. Жахлива смерть сімох людей, які були незаконно переправлені через німецько-австрійський кордон у п'ятницю ввечері, глибоко шокувала нас", – сказала Фезер.

Водночас Німеччина потребує "ефективного обмеження нелегальної міграції, щоб полегшити навантаження на наші муніципалітети".

Нагадаємо, 13 жовтня у Німеччині перекинувся переповнений мінівен, яким керував підозрюваний у контрабанді людей. Семеро осіб загинули. У машині було понад 20 мігрантів, серед них кілька дітей.

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